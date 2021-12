Homem ameaça matar ex-mulher e é preso

"Atira! Atira!". Eram os gritos desesperados de uma mulher que não suportava mais as agressões do ex-companheiro. Ontem à tarde, a reportagem de A TARDE flagrou o momento em que o desempregado Alex Bispo dos Santos, 37 anos, armado com um revólver calibre 38, abordou a diarista Jacinalva dos Santos Silva, 40, no final de linha do bairro de Águas Claras, e ameaçou matá-la. Ele ainda chegou a bater na ex-mulher e dar um tiro para baixo. Alex foi detido por duas guarnições da 3ª CIPM (Cajazeiras) que faziam ronda no local.

Ao ser questionado sobre o motivo da agressão, Alex disse: "Ela saiu cedo e tava no bar bebendo cerveja. Olha a cara dela lá". Mas negou logo em seguida que a razão tenha sido esta. Depois, insistiu em dizer que era um homem de bem e trabalhador e negou qualquer informação a seu respeito. Além do revólver calibre 38, que Alex disse ter comprado na Feira do Pau, na Baixa do Fiscal, por R$ 200, ele usava um colete balístico no qual havia bordado "Gaviões Vigilância e Transportes de Valores".

Jacinalva conviveu com Alex durante 10 anos. "Ele sempre foi agressivo, ameaçava me matar e matar minha família", contou a diarista. Ela já prestou duas queixas contra Alex na 13ª DT (Cajazeiras) e na Deam (Brotas). Há 15 dias, ela descobriu que ele se relacionava com outra mulher e o colocou para fora de casa, mas ele insistiu em voltar. "Ele achava que eu tinha que aceitar as mulheres que pegava na rua", afirmou.

