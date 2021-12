Homem agride idoso por vaga de estacionamento

Dois homens foram encaminhados por agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) para a 1ª Delegacia de Polícia, nos Barris, após uma briga por vaga de estacionamento, nesta segunda-feira, 18.

De acordo com a GCM, o fato aconteceu na região da Praça Almeida Couto, no Bairro de Nazaré, quando agentes da corporação realizavam rondas preventivas no local e avistaram um homem com um cabo de enxada agredindo um idoso. Ele foi imobilizado pelos agentes.

O agressor, de pré-nome Jailton, alegou que o idoso havia faltado com respeito, ao lançar palavras de baixo calão. Já a vítima, identificada como Nilton Sousa Paiva, informou que o conflito começou por conta de uma disputa por vaga de estacionamento, sendo então atingido por Jailton com uma pancada no braço esquerdo utilizando o cabo de uma enxada.

adblock ativo