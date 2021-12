Homem agride ex-mulher e família com soda cáustica

Ivana Pessoa da Silva, de 34 anos, acreditou que após a agressão com murro e chutes pelo ex-marido, Leomário Matos Rosa, 30, a queixa que fez contra ele seria o necessário para afastar o agressor. Porém, 15 dias depois, ele atirou soda cáustica contra ela, atingindo o filho da vítima, Filipe Pessoa da Silva, e o atual companheiro, Fagner Júnior Tavares da Silva, 25.

O crime foi praticado dentro de uma loja da rede Casas Bahia, em Pau da Lima, na segunda-feira, 18. Ivana foi atingida no braço. O filho e o atual companheiro foram atingidos na cabeça e levados para a ala de queimados do Hospital Geral do Estado (HGE), com queimaduras de 1º e 2º graus.

Informações preliminares dos médicos dão conta de que Fagner teria perdido a visão de um dos olhos. As vítimas seguem internadas sem previsão de alta.

Receio

Leomário foi detido, em flagrante, horas após efetuar o atentado, em um albergue de Pau da Lima. Para a polícia, ele disse que tinha sido agredido pelo atual companheiro de Ivana.

A família promete pressionar as autoridades para que o agressor fique preso. Ele afirmou que não ficaria, por ter amigos na polícia.

Leomário responderá com base na lei Maria da Penha. O crime será investigado pela Delegacia da Mulher de Periperi. Ivana afirmou que teme pela própria segurança: “Vivi 13 anos com ele, apanhando e sendo ameaçada. Sei que, se sair, ele irá me matar e à minha família”.

