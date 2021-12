Homem acusado de matar corretora de imóveis se entrega à polícia

Cinco dias após ser acusado de matar a facadas a companheira, a corretora de imóveis Janaína Silva de Oliveira, 42 anos, Aidílson Viana de Sousa, 44, se apresentou na tarde desta terça-feira, 14, na sede do Departamento de Homicídios (DHPP), na Pituba, acompanhado de um advogado. Ele teve a prisão temporária cumprida e ficará detido por até 30 dias.

Durante conversa com a reportagem, Aidílson alegou ter agido em legítima defesa após Janaína lhe esfaquear nas costas. "Chegamos do bar, aí entramos em casa, peguei a chave do carro e disse a ela: 'filha, vou colocar o carro para dentro'. Aí ela veio e disse que eu ia ver as negas e me deu uma facada", contou, afirmando que a mulher estava embriagada.

Ainda segundo ele, depois da agressão, eles entraram em luta corporal e, ao tentar tomar a faca das mãos dela, a feriu acidentalmente. Aidílson disse ter saído logo em seguida e ficado, por uma hora, parado em frente à 2ª Delegacia, na Liberdade.

Após esse período, ele disse ter dirigido desnorteadamente até o Hospital Menandro de Faria, em Lauro de Freitas, onde recebeu atendimento médico.

