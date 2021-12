Homem acusado de assaltar cinco ônibus é preso

Fernando Moraes Silva Júnior, 26 anos, foi preso na manhã desta quinta-feira, 22, depois de ser identificado pelo Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos (Gerrc), como o responsável de uma série de roubos a coletivos no período de uma semana, nos trechos de entre a Itacaranha e a Baixa do Fiscal, região do Subúrbio Ferroviário.

O delegado José Nélis Araújo, do Gerrc, que autuou em flagrante, informou que os assaltos cometidos nos ônibus do sistema Íntegra, foram confessado por Fernando.

De acordo com ele, os assaltos ocorreram em dois da linha Mirantes X Boca do Rio, um Fazenda Coutos X Lapa, um da empresa OT Trans, linha Águas Claras X Campo Grande, e um da Expresso Metropolitano, que faz o percurso Terminal da França x Simões Filho.

Fernando foi conduzido à base do Gerrc, localizado no Complexo Policial da Baixa do Fiscal, e depois conduzido ao Núcleo de Prisão em Flagrante (NPF), na Avenida ACM.

