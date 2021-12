Holyfield fica ferido após ser agredido por ambulantes

O pugilista baiano Reginaldo Holyfield, de 48 anos, ficou ferido após ser agredido por ambulantes nesta terça-feira, 14, por volta do meio-dia, na avenida Sete de Setembro, no centro de Salvador.

De acordo com a assessoria da Polícia Militar da Bahia (PM), Holyfield relatou ter sido agredido e ofendido pelos vendedores enquanto passava pelo local. Em seguida, o boxeador se desentendeu com os vendedores e revidou. Ele foi atingido com soco e chutes e sofreu um ferimento na cabeça.

Ensanguentado, Holyfield conseguiu correr em direção ao Quartel do Comando Geral da PM, no Largo dos Aflitos, onde pediu socorro. Ele foi acalmado por policias que acionaram o Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) para prestar atendimento médico.

Encaminhado para a Unidade de Ponto Atendimento (UPA) dos Barris, Holyfield, que foi atendido por volta das 13h30, levou cinco pontos de sutura na cabeça e passa bem, segundo o empresário do lutador, Charles Nascimento. Depois, o boxeador seguiu para prestar queixa na 1ª Delegacia dos Barris.

Nova luta após 11 anos

Reginaldo Holyfield está com luta marcada para o dia 11 de agosto, em Recife. Ele vai enfrentar o seu arquirrival, o pernambucano Luciano Todo Duro. O combate será na categoria 86 kg. Holyfield perderá 10 kg e Todo Duro vai precisar ganhar 6 kg para o confronto ser medido em iguais condições.

Cada um ostenta três vitórias no cartel pessoal contra o adversário. A primeira luta foi em 1996, com vitória por pontos de Todo Duro. Na última, em 2004, venceu Holyfield.

