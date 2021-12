Histórico do licenciamento do veículo não será mais entregue pelos Correios

A partir de março as informações sobre a data de vencimento do licenciamento do veículo, pagamento do seguro DPVAT e dívidas de multa não serão mais entregues pelos Correio.

Com isso, só poderão ser consultadas pela internet, por meio do site do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) ou aplicativo para smartphones Detran.BA mobile.

Já o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) continua sendo enviado pelos Correios, podendo também ser retirado no Detran, em até 48 horas após a quitação das dívidas, sem pagar taxa.

