História e legado de Irmã Dulce são debatidos em Salvador

A trajetória de caridade e ações sociais do "Anjo Bom da Bahia" é o tema da mesa-redonda "100 Anos de Irmã Dulce: Histórias e Relatos", que acontece nesta quinta-feira, 16, às 9h, na Sala 10 do cinema UCI Orient do Shopping Iguatemi.

A entrada é gratuita e aberta a todos os interessados em conhecer um pouco mais sobre a história de Irmã Dulce. Para participar, basta se inscrever pelo e-mail mesaredonda.centenario@irmadulce.org.br.

Mediado pelo sociólogo e professor Antônio Saja, a mesa-redonda contará com a participação da escritora Mabel Veloso, o arquiteto Chico Senna, o teólogo Frei Vandei Santana e a jornalista do A TARDE Cleidiana Ramos.

O encontro integra as ações em comemoração aos 100 anos de nascimento de Irmã Dulce, beatificada em 2011 como Bem-Aventurada Dulce dos Pobres. Mais informações pelos telefones (71) 3310-1261 / 1115 / 1461.

