Hipertensão afeta 21% dos soteropolitanos

As unidades de saúde de Salvador realizam nesta sexta-feira, 26, diversas atividades para marcar o Dia Nacional de Combate e Prevenção à Hipertensão Arterial. O objetivo das ações é estimular a população a adotar hábitos mais saudáveis, e alertar para os riscos da hipertensão, popularmente conhecida como pressão alta.

Segundo a última pesquisa do Ministério da Saúde (MS), publicada em 2012, a doença atinge 22,7% da população adulta no Brasil, sendo mais comum entre mulheres e idosos (com 25,4% e 59,7% de ocorrências, respectivamente). Em Salvador, 21,2% da população possui hipertensão, aponta o MS (cerca de 600 mil pessoas).

No mundo, um bilhão de pessoas sofrem da doença, que responde por 9,4 milhões de mortes por ano, segundo pesquisa divulgada, no início deste mês, pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

Jovens - Pesquisa realizada pela Sociedade Brasileira de Cardiologia (Seção Bahia) com 1.125 crianças e adolescentes, entre 7 e 14 anos, revela que há prevalência de pressão arterial elevada de 14,1% (índice bem acima da média nacional).

Deste total, 4,8% correspondem a casos de hipertensão e 9,3% de pré-hipertensão. A maior prevalência está entre aqueles com excesso de peso, do sexo feminino e com alimentação inadequada.

Segundo o nefrologista, Sérgio Veloso, professor do Departamento de Pediatria, da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a explicação para esse aumento de casos infantojuvenis está relacionada, na maior parte das vezes, com o estilo de vida contemporâneo, que reúne sedentarismo e alto consumo de alimentos industrializados.

"O aumento da violência é outro motivo que impede que as crianças saiam na rua para brincarem. Assim, elas se exercitam menos". Isso tem contribuído para o aumento de crianças sedentárias e, consequentemente, para o surgimento de doenças crônicas, como diabetes e hipertensão, cada vez mais cedo.

A cardiologista Rosália Morais Torres, professora do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), diz que o mais grave é que a doença, uma das que apresentam maior prevalência mundial, é silenciosa.

"As pessoas não percebem que têm hipertensão, e a primeira manifestação pode ser algo grave, como um derrame, infarto e outros que podem afetar a qualidade e reduzir a expectativa de vida do indivíduo".

Além do coração, no caso do infarto e outras doenças cardíacas, e do cérebro, no caso do derrame, a hipertensão arterial também pode afetar os olhos, diminuindo a visão, e desenvolver doenças nos rins e nas artérias. "É importante frisar que o risco aumenta à medida que a pressão arterial aumenta", lembra a professora.

Em 95% dos casos, a origem da hipertensão arterial é desconhecida, causada por uma predisposição genética familiar, explica Fábio Villas Boas, coordenador do serviço de cardiologia do Hospital Espanhol.

No restante dos casos, os indivíduos são atingidos pela doença devido a algum problema predominante, como o desenvolvimento de tumores que produzem substâncias que elevam a pressão.

"Contudo, as pessoas com tendência a serem hipertensas podem evitar ou até adiar a doença", revelou o cardiologista.

Segundo ele, as recomendações para todas as pessoas, portadoras ou não de hipertensão, são reduzir o consumo de sal, praticar exercícios físicos e evitar o acúmulo de peso.

"O indivíduo hipertenso pode, a depender do caso, nem precisar de remédios para controlar a doença, somente adotando novas medidas", destacou.

Prevenção - A nutricionista Márcia Magalhães também dá dicas importantes para as pessoas que sofrem com a pressão. "Além de cuidar da alimentação e praticar exercícios, se hidratar durante todo o dia e ler os rótulos dos produtos é fundamental", disse.

De acordo com ela, alimentos industrializados, processados e embutidos representam grande risco à saúde. "Alguns tipos de macarrões instantâneos, por exemplo, contém 50% a mais da necessidade diária de sódio de uma criança", alertou.

Atividades - Em Amaralina, o Centro de Referência de Doenças Cardiovasculares, próximo ao Largo das Baianas, em parceria com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, disponibilizará durante toda manhã, das 8h às 12h, atividades gratuitas.

Pessoas de todas as idades poderão aferir a pressão arterial, calcular o índice de massa corporal (IMC), medir o nível de glicemia e receber orientações alimentares. Além disso, uma caminhada de um quilômetro, até o bairro da Pituba, será realizada.

No centro de saúde Santa Cruz, uma palestra educativa, ministrada por nutricionistas e enfermeiras, acontecerá pela manhã com o seguinte tema: "Hipertensão se previne desde a infância".

Outra palestra será realizada no Mais Social. O encontro irá abordar a importância da alimentação saudável e prática de atividade física.

Colaborou Cátia Limas

