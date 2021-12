Hipermercado é autuado por vender alimentos estragados

A Codecon (Coordenação de Defesa do Consumidor) autuou, nesta terça-feira, 13, o supermercado Hiper Bompreço da avenida ACM por comercializar produtos com validade vencida, sem data de validade, falta de acondicionamento correto e alimentos estragados. O estabelecimento também recebeu notificação por falta de higiene e problemas no acondicionamento de alimentos. Os produtos foram destruídos dentro do próprio local.

O Hiper Bompreço tem 10 dias para apresentar defesa e pode levar multa de R$ 10 mil. Os fiscais identificaram linguiça calabresa, iogurte, pão de forma e panetone com validade vencida e recolheram um pacote de aspargo resfriado estragado. Além disso, cortes de frango e uma preparação de paella foram encontrados sem acondicionamento.

"Encontramos falta de higiene em pacotes de batatas frita e farinha de trigo que estavam no chão do estabelecimento", diz o coordenador do Codecon, Rubem Carneiro Filho. A Codecon pode ser acionada por denúncias que podem ser feitas pessoalmente na sede na Rua Chile, nº 3, ou através do telefone (71) 2203-3417.

