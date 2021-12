Hipermercado é autuado por produtos descongelados

A apuração de uma denúncia apresentada por consumidor em um site de notícias local, resultou em uma ação da Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor (Codecon) que autuou, nesta terça-feira, 28, a loja Bompreço da Pituba. O estabelecimento apresentou irregularidades como 860g de Bolo pronto vencido, 7kg de peito temperado descongelado, 41 unidades de polpa descongelada, 6kg de testículos bovinos deteriorados, e 1kg e 700g de codorna perdigão deteriorada.

De acordo com o Codecon, o estabelecimento terá que apresentar defesa no prazo de 10 dias, para conclusão do processo que definirá qual penalidade será imputada à loja. Segundo o coordenador Rubem Carneiro Filho, os fiscais estão realizando um "pente fino" nos diverso mercados e hipermercados.

"Estamos coibindo a prática de venda de produtos que deveriam ser acondicionados e devidamente congelados, além de punir aqueles que comercializem produtos que atentem à saúde pública e os direitos do consumidor", afirmou Rubem Carneiro.

Outra loja do Bompreço, na Rua Almeida Couto, em Nazaré, também notificada nesta semana onde foram encontrados 108 ovos apodrecidos, além de frutas à granel embaladas com prazo de validade vencido e algumas estragadas. Segundo a Codecon, as denúncias de consumidores tem contribuído para coibir práticas danosas aos consumidores.



Em nota enviada à imprensa, o Bompreço informou que "inciou uma investigação interna para apurar o ocorrido, bem como já acionou o fabricante do produto em busca de mais informações e esclarecimentos".

Leia a nota na íntegra:

"O Bompreço informa que a qualidade de seus produtos e serviços, assim como a limpeza e a higiene são prioridade na operação de todas as suas unidades. Em relação às queixa a respeito da venda de um item impróprio no Bompreço Pituba, a empresa informa que inciou uma investigação interna para apurar o ocorrido, bem como já acionou o fabricante do produto em busca de mais informações e esclarecimentos. As loja mantém regularmente uma série de procedimentos voltados à segurança alimentar, que visam garantir as melhores condições dos produtos à venda. O Bompreço Pituba conta com um grupo multidisciplinar de funcionários - a chamada Brigada da Validade - que diariamente vistoria as condições gerais da loja e verifica os prazos de validade dos produtos, de forma a garantir a qualidade nos serviços prestados ao consumidor".

