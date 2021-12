HGRS promove debate sobre depressão na próxima quarta-feira

O Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), localizado no Cabula, em Salvador, promove na próxima quarta-feira, 12, realiza o debate Círculo de Conversa sobre Depressão. O evento, em celebração à campanha da Organização Mundial da Saúde (OMS), será realizado no auditório do edifício anexado da unidade de saúde, às 9h, na rua Direta do Saboeiro.

O debate será mediado pela jornalista Olga Goulart e terá participação dos psiquiatras Lucas Argolo, coordenador do hospital e professor da Universidade do Estado da Bahia (Uneb), e Ângela Scippa, professora, pesquisadora e chefe do Centro de Estudos de Transtorno do Humor e Ansiedade da Universidade Federal da Bahia (Cetha-Ufba), além da psicóloga Soraya Carvalho, coordenadora do Núcleo de Estudo e Prevenção do Suicídio (Neps), serviço do Centro Antiveneno da Bahia (Ciave), e autora do livro ‘A morte pode esperar? Clínica psicanalítica do suicídio’.

"Todo 7 de abril, o mundo inteiro é chamado para refletir sobre um tema dentre os de maior relevância em saúde pública pela celebração do Dia Mundial da Saúde. O tema deste ano é a depressão, que tem cada vez mais importância pelo impacto devastador que causa nas pessoas e nos reflexos sociais que traz para toda a comunidade", explica Lucas Argolo, conforme nota divulgada pela assessoria.

Para o médico, ainda segundo a nota, falta muita informação por parte da população. "O acesso a informações, os investimentos em prevenção e tratamento são muito escassos na maioria das sociedades ao redor do mundo". É sobretudo contra essa barreira cultural, contra esse tabu, que se impõe essa campanha mundial, cujo lema é ‘Vamos conversar’, a fim de estimular uma discussão mais ampla".

Psiquiatria no HGRS

De acordo com o coordenador do HRGS, a presença de um serviço de psiquiatria no hospital geral é, portanto, fundamental para a correta orientação do cuidado em saúde mental e permite uma atenção estratégica a indivíduos que necessitam de tratamento, estão fragilizados pela doença e sofrem adicionalmente pelo subdiagnóstico psiquiátrico.

Mais informações sobre o Círculo de Conversa sobre Depressão podem ser obtidas pelo e-mail hgrs.psiquiatria@saude.ba.gov.

