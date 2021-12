HGE tem 1º Centro de Atendimento a Múltiplas Vítimas do país

O Centro de Atendimento a Múltiplas Vítimas do Hospital Geral do Estado (HGE), o primeiro do gênero a ser implantado no Brasil, foi inaugurado nesta quarta-feira, 3.

Com investimento de mais de R$ 800 mil do governo estadual, o centro está preparado para receber e tratar mais de 25 vítimas simultaneamente.

Durante a inauguração, médicos, enfermeiros, auxiliares e corpo administrativo realizaram uma simulação de atendimento em caso de desastre de grandes proporções.

Eles demonstraram como o estacionamento se transforma, em poucos minutos, em mais um núcleo de atendimento do hospital.

O estacionamento coberto já é equipado com toda a infraestrutura de oxigênio, rede elétrica e demais características de uma emergência hospitalar.

As vítimas chegam à unidade pública, passam por uma triagem e são encaminhadas rapidamente para as áreas verde, amarela e vermelha, identificadas e adequadas à gravidade dos ferimentos. Os familiares também são recebidos por uma equipe de assistentes sociais.

Para o secretário da Saúde do estado, Fábio Villas-Boas, a capacidade de atendimento ao grande número de pessoas simultaneamente é importante para um estado com as características da Bahia, que abriu nesta quarta o Carnaval, maior festa a céu aberto do planeta.

"A Bahia recebe centenas de milhares de pessoas a mais, que se aglomeram em pequenos espaços, o que expõe e torna possível um acidente com múltiplas vítimas simultâneas. Algo que afetaria até dez pessoas, aqui pode vitimar centenas. Por isso é importante que Salvador tenha espaço para atendimento de múltiplas vítimas", afirmou o secretário Villas-Boas.

O equipamento é resultado de uma parceria entre os governos do Brasil e da Alemanha. De acordo com a cônsul alemã, Petra Shaeber, o acordo é um legado da Copa do Mundo.

"Na preparação da Copa, sempre falamos dos legados, tanto na Alemanha, em 2006, como no Brasil. Nessa preparação, houve a iniciativa dos dois governos de fazer um treinamento nas cidades-sede para atendimento a múltiplas vítimas. É um grande prazer estar aqui e ver isso funcionando", explicou.

