HGE será reformado e ampliado no mês de abril

O Hospital Geral do Estado (HGE) passará por uma reforma na sua unidade ainda no mês de abril, quando completa 22 anos, visando qualificar a prestação de serviços e ampliar o número de atendimentos. O governador Jaques Wagner assinará na próxima terça-feira, 9, a ordem de serviço determinando o início das obras, que terão um investimento de R$ 48 milhões.

O médico André Luciano Andrade, diretor do HGE há 10 anos, afirma que o hospital, conquistou avanços tecnológicos e melhorias em diversas áreas ao longo do tempo e considera a construção do anexo uma conquista. "Pelo tempo que foi criado o HGE e o aumento da população, o hospital já está pequeno. Com a construção deste espaço teremos nosso atendimento ampliado, além oferecer novos serviços. Considero uma grande conquista tanto para a gente, quanto para a população", diz.

A obra de ampliação do HGE dará origem a duas torres de sete andares interligadas ao hospital, segundo contou o diretor. Entre os novos serviços que serão oferecidos após a reforma está a UTI Pediátrica.

Hoje a unidade conta com 392 leitos, distribuídos em enfermarias e Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), e são realizados cerca de 300 a 400 atendimentos de emergência por dia. Após a ampliação, a unidade contará com uma área de pouco mais de 14 mil km² - o equivalente a quase dois campos de futebol.

Durante o período da ampliação não haverá interrupção no atendimento. As obras serão feitas ao lado do prédio da unidade, em uma espécie de anexo do hospital. No total, 11 salas de cirurgias serão ampliadas (10 centros cirúrgicos e uma de pequenas cirurgias para queimados).

O número de leitos em UTI para adultos passará de 32 para 40 unidades e o número de leitos em UTI para o Centro de Tratamento de Queimados (CTQ) também será ampliado, além de receber uma UTI especializada. O núcleo é referência no estado na assistência a pacientes vítimas de queimaduras.

Além disso, o HGE oferece serviços de Traumatismo Raqui-Medular, que funciona com médicos neurocirurgiões, ortopedistas e enfermeiros especializados em coluna, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, psicólogos, angiologistas, clínicos e urologistas.

A última reforma feita no HGE foi em 2007, quando os elevadores foram substituídos e novos equipamentos e mobiliários foram adquiridos para a unidade. Todas as enfermarias e UTI foram modernizadas e novos funcionários foram contratados.

