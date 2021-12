HGE pede ajuda para identificar paciente

Desde o dia 4 de dezembro de 2016 um paciente sem identificação está internado no Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador. De acordo com a Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab), o homem aparenta ter 35 anos, foi vítima de atropelo nas imediações do bairro da Paz, na Avenida Paralela.

O paciente, que está registrado com o número 2016069720, está com discurso desconexo e pouco colaborativo.

A Sesab pede que se alguém reconhecer o paciente entre em contato com o HGE através do telefone 3277-8691, do Serviço Social.

