HGE 2 já tem data para começar a funcionar

O Hospital Geral do Estado 2 (HGE 2), será entregue a população na segunda-feira, 26. A nova unidade possui 161 leitos, 11 salas cirúrgicas e aparelhamento de última geração.

De acordo com o governo, a estrutura é integrada ao antigo HGE e consolida o complexo como referência estadual no atendimento a vítimas de traumas, a exemplo de acidentes automobilísticos, perfurocortantes e emergências cirúrgicas.

O governo informa ainda que, a nova unidade terá sala cirúrgica dedicada exclusivamente para a realização de transplantes, tanto a captação de órgãos quanto ao transplante em si.

O centro cirúrgico ocupa um andar inteiro, com equipamentos de última geração, somente disponíveis, no país, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, incluindo foco cirúrgico com tecnologia LED, controle individual de temperatura, dentre outros itens de ponta.

As obras do HGE 2 iniciaram em 2013 e contaram com um investimento de mais de R$ 90 milhões.

adblock ativo