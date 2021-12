HGE 2 é inaugurado e amplia atendimento a traumas na Bahia

Com um investimento de R$ 90 milhões, foi inaugurado nesta segunda-feira, 26, o HGE 2, um anexo do Hospital Geral do Estado (HGE). A partir da nova unidade, que tem um custo mensal de R$ 10 milhões, o complexo quase triplica o número de leitos de UTI, de 23 para 60 vagas, e mais que dobra as salas cirúrgicas, de sete para 18.

Segundo o diretor médico do hospital, Jorge Matheus, as 11 novas salas cirúrgicas vão reduzir uma fila atual de 30 a 40 pacientes que, após passar por uma cirurgia de urgência, necessitam de uma segunda intervenção cirúrgica, mas não encontram vagas.

Matheus disse que o prazo para zerar essa demanda é de até dois meses. "São, principalmente, casos ortopédicos, a exemplo do de um paciente com fratura externa que coloca um fixador externo. Após a melhora do quadro, ele tem que fazer uma cirurgia definitiva", exemplificou.

Para ele, a segunda unidade, inaugurada com cerca de nove meses de atraso, vai ajudar a resolver este tipo de problema, e o complexo hospitalar se tornará "autossuficiente", evitando transferências. "Precisávamos de um novo equipamento para poder dar vazão às cirurgias depois dessas do primeiro tempo. Hoje, há pacientes no HGE aguardando cirurgia por vezes, suspendendo por sete, oito vezes, o procedimento por falta de vaga no centro cirúrgico porque as emergências não param de chegar", frisou.

O secretário estadual da Saúde, Fábio Vilas-Boas, reforçou os problemas que havia no hospital. "Antes, tínhamos pacientes que ficavam dentro do centro cirúrgico, ocupando a sala. Terminava a cirurgia e não se conseguia tirar ele porque não havia para onde levá-lo. Antes, tínhamos pacientes que ficavam na emergência, precisando ser operado sem sala cirúrgica", disse.

Conexão e reforma

No entanto, o atendimento da nova unidade não será de "porta aberta". Ontem, seria feita a higienização do espaço para que hoje passasse a funcionar. Os pacientes continuarão dando entrada por meio do HGE, que passará gradualmente por reforma por dois anos.

A primeira ala alvo da intervenção será o Centro de Queimados, que será totalmente transferido para o HGE 2 e contará com uma sala cirúrgica. "Vamos começar, mas não é fechar para reformar. As unidades inicialmente reformadas serão as que forem transferidas. A primeira será a de queimados, que será transferida integralmente. Vamos reformar e dar outra destinação para a ala", disse o governador Rui Costa.

O complexo passa a ter, pela primeira vez, leitos de UTI para queimados (quatro unidades) e pediátricos (oito). Os demais (40) são adultos e totalizam os 52 da nova unidade. Para completar os 60 do complexo, somam-se oito do HGE, que tinha 23, mas que foram reduzidos para adequações da reforma.

Ainda de acordo com o diretor médico Jorge Matheus, há outros 109 leitos de unidade aberta do segundo hospital que vão ajudar a desafogar os pacientes que ficam nos corredores aguardando vagas. Hoje, contou Matheus, há cerca de 30 pacientes nessa situação, à espera de disponibilidade em enfermaria.

