HGE 2 agrega serviços de saúde à rede estadual

Com anúncio de mais de R$ 90 milhões de investimento em obras e equipamentos, em uma nova estrutura integrada ao Hospital Geral do Estado (HGE), o governo baiano programou para amanhã a entrega do Hospital Geral do Estado 2 (HGE 2).



De acordo com informações da Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), o novo hospital disponibilizará para a população 161 novos leitos (52 de UTI), 11 salas cirúrgicas e equipamentos de última geração.



Dos novos leitos de UTI, 40 serão para pacientes adultos, oito para pacientes pediátricos e quatro para vítimas de queimaduras. Também estão sendo anunciados outros 34 leitos de cuidados intermediários.



Outro destaque da nova unidade é o centro cirúrgico, que ocupa um andar inteiro do HGE 2, "com equipamentos de última geração, somente disponíveis no país no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, incluindo foco cirúrgico com tecnologia LED, controle individual de temperatura, dentre outros itens de ponta", informa comunicado divulgado pelo governo estadual.



Transplantes



Uma novidade a ser incorporada ao HGE 2 é uma sala cirúrgica dedicada exclusivamente para a realização de transplantes, tanto a captação de órgãos quanto ao transplante em si.

Atualmente, o HGE é o hospital com maior potencial de captação de órgãos, em função do perfil de vítimas de morte cerebral decorrentes de trauma.



Segundo a previsão dos gestores, com a sala exclusiva o processo de captação de órgãos deverá ser mais ágil, sem necessidade de aguardar vaga no centro cirúrgico geral.

O HGE 2 será referência nas seguintes especialidades: cirurgia geral, traumato-ortopedia, cirurgia oftalmológica (proveniente de trauma), cirurgia plástica reparadora, cirurgia torácica, cirurgia bucomaxilofacial e cirurgia de coluna.



"Ampliaremos consideravelmente a oferta de serviços do HGE e avançaremos ainda mais na melhoria da qualidade do atendimento prestado", disse o governador Rui Costa.



Ampliação de capacidade



De acordo com o superintendente de atenção integral à saúde da Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), Jassicon Queiroz, a nova unidade integrada ao HGE amplia a capacidade de atendimento do complexo, considerado referência estadual no atendimento a vítimas de traumas, como acidentes automobilísticos, perfurocortantes e outras emergências cirúrgicas.

"Para o paciente, o impacto vai ser muito bom. Porque, apesar de todo o suporte que o HGE presta à população, ainda existiam casos em que os pacientes tinham que esperar um tempo para ser submetidos a cirurgias", diz o superintendente.



Segundo Queiroz, "o HGE 2 foi construído para dar suporte ao HGE, com leitos de retaguarda para que a gente possa dar vazão a todos os pacientes que nós temos e que precisam fazer alguma cirurgia".



Na última segunda-feira, o hospital foi visitado por representantes dos conselhos da área da saúde e representações de classe, recebendo elogios.

Da Redação HGE 2 agrega serviços de saúde à rede estadual

