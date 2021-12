Hemóvel recebe doações no Itaigara na terça

O Hemóvel receberá doações de sangue entre a próxima terça-feira, 23, e a sexta, 26, no Shopping Itaigara. O equipamento ficará disponível, das 9h às 17h, no estacionamento externo. No local também poderá ser feito o cadastro de doadores de medula óssea.

Os interessados em doar sangue precisam apresentar no local um documento com foto, além de pesar acima de 50 kg, ter dormido ao menos 6h, não ter ingerido bebida alcoólica 12h antes, estar alimentado (sem ingerir comidas gordurosas 4h antes de doar) e ter entre 16 e 69 anos. Menores de 18 anos precisam estar acompanhados por um responsável legal. Antes, os doadores passarão por triagem.

