Hemóvel recebe doações de sangue em shopping

A unidade móvel da Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado da Bahia (Hemoba) recebe doações de sangue e cadastra doadores de medula óssea, na terça-feira, 21 e na quarta-feira, 22, no Shopping Paralela. O ato tem como propósito assegurar o estoque de sangue na temporada de festas juninas.

Os voluntários devem ter entre 16 e 69 anos de idade, pesar mais de 50 quilos, devem levar documento original com foto, além de possuir bom estado de saúde e estar bem alimentado. Mulheres grávidas ou que estejam amamentando, usuário de drogas e portadores de doenças transmissíveis pelo sangue (como Aids, hepatite, sífilis e doença de Chagas) estão impossibilitados de doar. Não é permitida a ingestão de bebidas alcoólicas 12 horas antes da doação.

O cadastro de medula óssea é realizado em pessoas com faixa etária entre 18 e 55 anos e é feita a coleta de apenas 5ml de sangue para testes de compatibilidade. As doações devem ser feitas a partir de 8h às 17h, no estacionamento do shopping.

