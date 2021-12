Hemóvel realiza coleta em dois shoppings no fim de ano

Dois hemóveis vão estacionar no Salvador Norte Shopping e Salvador Shopping nesta terça, 29, e quarta-feira, 30. O objetivo é reforçar os estoques de sangue, que diminuem na época de fim de ano.

Para doar sangue, é necessário ter entre 16 e 69 anos, pesar acima de 50 quilos e apresentar documento oficial com foto no momento da coleta. Além disso, o doador precisa estar descansado (ter dormido pelo menos seis horas na noite anterior), não ingerir bebida alcoólica nas 12 horas anteriores, e evitar comidas gordurosas nas quatro horas que antecedem a doação.

O ônibus vão atender no Piso L1, acesso B, do Salvador Norte Shopping e na entrada da Praça de Serviços, Piso G1, do Salvador Shopping. Ambos tem funcionamento das 8h às 17h ou até completar a capacidade máxima de atendimentos diários do Hemóvel.

