Hemóvel realiza coleta de sangue em shopping

O hemóvel, unidade ambulante da Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (Hemoba), vai realizar coleta de sangue e cadastro de doadores de medula óssea em frente ao Salvador Norte Shopping entre os dias 23 e 26 de fevereiro, das 9h às 17h. O veículo estacionará na entrada do acesso B (Farmácia Sant'Ana).

Para ser um doador é preciso apresentar documento com foto, pesar acima de 50kg, estar descansado (ter dormido pelo menos seis horas), estar alimentado (evitar comidas gordurosas nas quatro horas que antecedem a doação), ter entre 16 e 69 anos de idade e não ingerir bebida alcoólica 12h antes. Os menores de 18 anos devem apresentar autorização escrita por pais ou responsável legal.

​Nova unidade

O Hemoba inaugurou mais uma unidade de coleta dentro do SAC de Cajazeiras na segunda-feira, 22. O posto, com capacidade de coletar até 120 bolsas diárias, terá o modelo replicado em Lauro de Freitas, Santo Antônio de Jesus e Feira de Santana.

Segundo o secretário da Saúde do Estado, Fábio Vilas-Boas, o percentual de doadores no Brasil é de cerca de 1,7%, enquanto que a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda de 3% a 5%. Na Bahia, o ideal de armazenamento de sangue para suprir a demanda do estado é de 450 mil bolsas anuais; em 2015, foram coletadas pelo Hemoba apenas 104 mil.

