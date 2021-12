Hemóvel realiza atendimentos no Canela a partir desta terça-feira

O ônibus de coleta da Hemoba vai realizar atendimentos aos voluntários no Hospital Universitário Professor Edgard Santos (HUPES), localizado no bairro do Canela, em Salvador, a partir desta terça-feira, 18. O serviço ficará no local até a sexta-feira, 18, e vai funcionar das 8h às 17h, no estacionamento hospitalar, com acesso aberto ao público de todas as regiões da capital baiana.

Os voluntários poderão aproveitar a instalação da unidade móvel para realizar coletas de sangue e cadastros no banco nacional de doadores de medula óssea. Para ambos os serviços, não é necessário agendamento prévio, bastando levar RG ou outro documento oficial com foto e aguardar por ordem de chegada o atendimento.

Neste mês de junho, as doações podem ser realizadas na sede da Hemoba, na Vasco da Gama, de segunda a quinta-feira, das 7h às 18h, na sexta-feira das 7h às 17h, e aos sábados das 7h às 12h30.

Já nas unidades dos shoppings Salvador e Salvador Norte, de terça-feira a quinta-feira, o funcionamento é das 10h às 18h, e às sextas, além das 10h às 17h aos sábados. No Hospital do Subúrbio, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 12h e das 13h às 16h30 e por fim, no Hospital Irmã Dulce, de segunda a sexta-feira, das 7h10 às 11h30 e das 13h às 16h.

Este serviço faz parte das ações do Junho Vermelho em todo a Bahia, que será marcado por uma série de atividades em homenagem aos doadores.

