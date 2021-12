Hemóvel no Salvador Shopping amplia horário de atendimento

Após mais uma fase de reabertura do comércio na capital baiana, a unidade fixa de coleta da Hemoba do Salvador Shopping, localizada na Praça de Serviços - G1, começa a funcionar em horário estendido a partir desta terça-feira, 6, para entrar em consonância com o novo horário de funcionamento do centro comercial.

De acordo com informações da Secretaria de Comunicação (Secom), houve uma ampliação do horário das atividades comerciais já liberadas em Salvador, como shoppings, bares, lanchonetes e comércio de rua.

Assim, a medida determina que os cadastros para doação começam às 11h e vão até as 19h de segunda a sábado, seguindo os protocolos de segurança estabelecidos pelo Salvador Shopping e pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur).

Segundo a Secom, haverá aferição de temperatura na entrada do shopping e da unidade de coleta; será necessário o uso de máscara facial e acesso de apenas duas pessoas por vez, para atender a capacidade máxima do shopping de oito pessoas por loja, incluindo os técnicos de saúde. Além disso, a higienização é feita constantemente em áreas comuns.

adblock ativo