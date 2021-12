Hemóvel instalado na Avenida ACM retoma atendimento nesta terça

O hemóvel instalado no Big Bom Preço do Iguatemi, na região da Avenida ACM, em Salvador, vai retomar o atendimento nesta terça-feira, 30, após manutenção realizada nesta segunda-feira, 29. O serviço funciona das 8h às 16h, com atendimento aos sábados no mesmo horário, feitos por ordem de chegada na coleta itinerante.

Unidades dos shoppings

Nas unidades de coleta do Salvador Norte Shopping e do Salvador Shopping, os atendimentos estão suspensos por cumprindo do decreto estadual que restringe circulação de pessoas na cidade, para conter a propagação da Covid-19.

Na sede da Hemoba, na Vasco da Gama, o serviço acontece das 7h30 às 16h de segunda a sexta-feira, e aos sábados das 7h30 às 12h30.

Doação

Para doar sangue, o voluntário deve estar de máscara, em boas condições de saúde, sem sintomas virais, pesar mais de 50 quilos, estar bem alimentado, ter dormido pelo menos seis horas, não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12h, não fumar por, pelo menos, duas horas, e ter entre 16 e 69 anos incompletos. Além disso, os menores de 18 anos precisam estar acompanhados de um responsável legal, e apresentar documento original com foto, emitido por órgão oficial e válido em todo o território nacional.

Durante a pandemia de Covid-19, a recomendação é de que pessoas com mais de 60 anos permaneçam em casa.

