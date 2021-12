Hemóvel faz coleta de sangue na Av. Tancredo Neves

A unidade móvel da Fundação Hemoba (Hemóvel) estará em frente ao estacionamento do prédio do Suarez Trade, na Avenida Tancredo Neves, em Salvador, nestas quinta e sexta-feira (30 e 31), das 8h às 17h. O voluntário deve portar um documento oficial com foto (RG, carteira de trabalho, carteira de motorista ou de reservista) em bom estado de conservação.

Para doar sangue, o voluntário deve estar em boas condições de saúde, pesar 50 quilos ou mais e ter idade entre 16 e 69 anos - menores de 18 anos devem estar acompanhados por um responsável legal. É necessário que o doador esteja bem alimentado, preferencialmente ingerido alimentos sem gordura.

Não podem doar sangue mulheres grávidas, em fase de amamentação, ou no período de três meses após o parto, os que tiverem ingerido bebida alcoólica 12 horas antes da doação, feito tatuagem ou piercing há menos de um ano e tiveram hepatite após os 10 anos de idade.

