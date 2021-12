Hemóvel faz coleta de sangue em shopping de Salvador

O Hemóvel, a unidade móvel do Hemoba ((Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado da Bahia), estará estacionada na entrada da Praça de Serviços do Salvador Shopping entre os dias 4 e 7 de outubro , das 8h às 17h para realizar coleta de sangue e cadastro de medula óssea.

Quem desejar doar sangue, passará por uma triagem e deverá apresentar documento com foto. A pessoa deve pesar mais de 50 kg, estar descansada (dormido por seis horas pelo menos), estar bem alimentada (evitar comidas gordurosas horas antes), ter entre 16 e 69 anos e não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12h.

Para os menores de 18, é necessário de documento com autorização dos pais ou responsáveis legais. É possível ainda realizar cadastro de medula óssea no local.

