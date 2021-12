Hemóvel faz coleta de sangue em duas universidades

O Hemóvel, ônibus de coleta de sangue da Fundação Hemoba, estará no estacionamento da Universidade Jorge Amado, no campus da Paralela, entre os dias 18 e 21, das 8h às 17h. O campus do Comércio recebe a unidade móvel nos dias 21 e 22 para cadastro de doação de medula óssea, com atendimento das 8h às 12h.

A ação da coleta de sangue e cadastramento para doadores de medula óssea estará aberta para as comunidades do entorno, além dos alunos e professores da universidade.

As pessoas interessadas em doar devem apresentar documento com foto, pesar acima de 50kg, estar descansado (ter dormido pelo menos seis horas), estar alimentado (evitar comidas gordurosas nas quatro horas que antecedem a doação), ter entre 16 e 69 anos de idade e não ingerir bebida alcoólica 12 horas antes. Os menores de 18 anos devem apresentar autorização escrita por pais ou responsável legal.

Além dos pré-requisitos, o doador deve passar por uma triagem antes da doação.

adblock ativo