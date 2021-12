Hemóvel coleta sangue e cadastra medula em shopping de Salvador

A unidade móvel da Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado da Bahia (Hemoba), estará disponível a partir desta quinta-feira, 3, e sexta-feira, 4, das 8h às 17h, na entrada da Praça de Serviços, no piso G1 do Salvador Shopping.

O Hemóvel vai ficar à disposição do público interessado em doar sangue e vai realizar o cadastro de medula óssea, mas para doar, é necessário apresentar o documento com foto, pesar acima de 50 Kg, ter dormido pelo menos seis horas, estar alimentado (evitar comidas gordurosas nas quatro horas que antecedem a doação), ter entre 16 e 69 anos de idade, não ter ingerido bebida alcoólica pelo menos nas ultimas 12h, além de fazer a triagem. Menores de 18 anos devem apresentar autorização por escrito dos pais ou dos responsáveis legais.

