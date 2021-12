Hemóvel coleta doações na Fonte Nova nesta terça-feira

A unidade móvel da Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (Hemoba), que realiza coleta de sangue e cadastro de medula óssea, vai atender na Arena Fonte Nova a partir desta terça-feira, 20. A ação segue até a sexta-feira, 23, no estacionamento VIP da Arena, com acesso pela Rua Fonte das Pedras, no Portão Oeste 2.

A expectativa da Hemoba é aproveitar o fluxo de pessoas para captar novos doadores, além de sensibilizar a população sobre a importância de doações regulares.

Para doar sangue, o voluntário deve estar em boas condições de saúde, pesar acima de 50 quilos e estar bem alimentado. O doador precisa ter idade entre 16 e 69 anos e apresentar documento original com foto, emitido por órgão oficial e válido em todo o território nacional. Os menores de 18 anos devem estar acompanhados por um responsável legal.

