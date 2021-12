Hemóvel atende região da San Martin a partir desta terça

A campanha ‘Presenteie com vida, doe sangue’ da Hemoba, que terá 10 dias de mobilização para atender as demandas transfusionais de fim de ano, leva a unidade móvel para a avenida San Martin nesta terça-feira, 22. O Hemóvel ficará estacionado na entrada do supermercado G Barbosa, das 8h às 17h, nos dias 22 e 23 e no dia 24, das 8h às 14h.

Na última semana, os estoques da Hemoba apresentaram queda expressiva para todos os grupos sanguíneos. “O fim do ano também é um período difícil, devido aos feriados prolongados, aumento da demanda transfusional por situações de urgência e emergência e agravamentos pela Covid-19”, relata o diretor da Hemoba, Fernando Araújo.

Na coleta itinerante, os atendimentos estão sendo realizados de forma espontânea, sem necessidade de agendamento, com atendimento por ordem de chegada. É permitida apenas a entrada de dois doadores por vez nos ônibus, os espaços comuns estão sendo higienizados constantemente e é obrigatório o uso de máscara de proteção.

Parada fixa

Durante a campanha, a coleta itinerante também vai ocorrer no Salvador Norte Shopping e no Salvador Shopping, com atendimento de segunda a sábado, das 11h às 19h. No dia 24 e no dia 31, as unidades funcionarão em esquema especial, das 9h às 14h, e fecharão nos dias 25 e 1º.

Árvore da vida

No hemocentro coordenador, na Vasco da Gama, em Salvador, foi instalada uma árvore de natal interativa, onde os doadores poderão pendurar sua gotinha de solidariedade e assinar o próprio nome no enfeite decorativo. A árvore foi instalada nesta segunda-feira, 21, e inaugurada pelo Papai Noel, que, inclusive, doou sangue.

Os atendimentos na sede da instituição seguirão de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18h30, e aos sábados das 7h30 às 12h30. Na unidade do Hospital do Subúrbio, o funcionamento também será nos horários habituais de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 12h e das 13h às 16h30. Somente nos dias 24 e 31, o atendimento acontecerá das 7h30 às 12h30.

No Hospital Santo Antônio/Obras Sociais Irmã Dulce, no Largo de Roma, o funcionamento será de segunda a sexta-feira, das 7h10 às 11h30 e das 13h às 16h. Nos dias 24 e 31 a unidade de coleta estará fechada.

No interior

Todas as 21 unidades funcionarão nos horários habituais, disponíveis no site da Hemoba, e abrirão nos dias 24 e 31 de dezembro normalmente. Com exceção das unidades de Itaberaba e Seabra, que fecharão nas datas festivas.

Sobre a doação

Para doar sangue, o voluntário deve estar em boas condições de saúde, sem sintomas virais, pesar mais de 50 quilos, estar bem alimentado e ter entre 16 e 69 anos incompletos. Menores de 18 anos precisam estar acompanhados de um responsável legal, e apresentar documento original com foto, emitido por órgão oficial e válido em todo o território nacional.

