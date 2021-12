Hemóvel atende no Salvador Shopping e na sede da Polícia

A unidade móvel (Hemóvel) da Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado da Bahia (Hemoba) ficará estacionada nesta terça-feira, 28 até sexta-feira, 1, das 8h até às 17h, no piso G1, do Salvador Shopping.

Um outro Hemóvel estará fazendo coleta de sangue e cadastro de medula óssea em frente a sede da Polícia Civil da Bahia, das 8h até às 17h, na praça da Piedade.

Os interessados em doar devem comparecer portando documento original com foto, com peso acima de 50 kg, bem descansados e alimentados, evitando alimentos gordurosos. É necessário ter entre 16 e 69 anos de idade, e menores de 18 anos devem estar acompanhados por um responsável legal. Não é permitido fumar por pelo menos duas horas e não ingerir bebida alcoólica 12 horas antes.

