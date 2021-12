Hemóvel atende na Unijorge a partir de terça

Os estudantes do Centro Universitário Jorge Amado (Unijorge), na Av. Paralela, e moradores da comunidade do entorno podem realizar doações voluntárias de sangue e cadastro de doador de medula óssea durante a permanência do Hemóvel, unidade móvel da Fundação de Hemoterapia e Hematologia da Bahia (Hemoba), localizado no estacionamento da instituição. A ação acontecerá nas próximas terça e quarta-feira, das 8h às 17h, com uma equipe que vai prestar os esclarecimentos sobre o processo de doação.

adblock ativo