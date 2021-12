Hemóveis realizam coleta em shoppings de Salvador

Unidades móveis da Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (Hemoba), os Hemóveis, realizam coleta de sangue na entrada principal do Shopping da Bahia e na praça de serviços do Salvador Shopping, no piso G1, de terça-feira, 2, a sexta-feira, 5, das 8h às 17h.

A campanha tem o objetivo de reforçar o estoque para atender aos pedidos de unidades de saúde com serviço de emergência e que possuem agências transfusionais.

Como doar

Para doar sangue, o voluntário deve estar em boas condições de saúde, pesar acima de 50 kg e ter entre 16 e 69 anos de idade, menores de 18 anos devem estar acompanhados por um responsável legal. É necessário também estar descansado, ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas, e bem alimentado, preferencialmente de alimentos sem gordura.

O doador deve estar portando um documento oficial com foto em bom estado de conservação. Caso a pessoa tenha se vacinado recentemente contra a febre amarela, ela deve estar no intervalo de quatro semanas entre a vacinação e a doação do sangue.

