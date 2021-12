Hemoba retoma coleta de sangue em shoppings de Salvador; veja onde doar

Com a retomada das atividades comerciais nesta segunda-feira, 5, as unidades da Hemoba instaladas nos shoppings Salvador Shopping e Salvador Norte Shopping voltam a funcionar nesta terça-feira, 6.

Atendendo às restrições sanitárias, o serviço de coleta terá horário reduzido, com funcionamento de terça a sábado, das 10h às 17h30. Aos domingos, as unidades estarão fechadas, de acordo com o fechamento dos centros comerciais.

Já as unidades fixas da Hemoba, que não pararam com a restrição de circulação de pessoas na cidade, por se tratar de um serviço essencial, ampliam seus atendimentos a partir desta terça-feira, 6.

A sede da instituição, na Vasco da Gama, volta a funcionar das 7h30 às 17h, de segunda a sexta-feira e aos sábados, das 7h30 às 12h30; a unidade instalada no Hospital do Subúrbio, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 12h e das 13h às 16h30; e no hospital Irmã Dulce, das 7h10 às 11h30 e das 13h às 16h.

Agendamento das doações

Para manter a qualidade e segurança dos atendimentos, a Hemoba continua agendando doações através do telefone (71) 3116-5643, do e-mail horamarcada@hemoba.ba.gov.br ou através do site da Hemoba. Para agendar em uma das unidades do interior do estado, é necessário entrar em contato através do telefone de cada unidade de acordo com sua região.

Doação de sangue

Para doar sangue, o voluntário deve estar de máscara, em boas condições de saúde, sem sintomas virais, pesar mais de 50 quilos, estar bem alimentado, ter dormido pelo menos 6h, não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12h, não fumar por, pelo menos, duas horas, e ter entre 16 e 69 anos incompletos.

Menores de 18 anos precisam estar acompanhados de um responsável legal, e apresentar documento original com foto, emitido por órgão oficial e válido em todo o território nacional. Durante a pandemia, a recomendação é de que pessoas com mais de 60 anos permaneçam em casa.

adblock ativo