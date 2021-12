Hemoba recebe doadores em shopping a partir desta segunda

A partir desta segunda-feira, 21, a unidade móvel da Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (Hemoba) estará recebendo doadores de sangue no Salvador Shopping, na Avenida Tancredo Neves. O atendimento será na Praça de Serviços, piso G1, das 8h às 17h, até o dia 1º de fevereiro.



Interessados em doar devem levar um documento original com foto. Para ser um doador é preciso pesar no mínimo 50 kg, ter entre 16 e 67 anos, estar em boas condições de saúde, alimentado e descansado, além de apresentar documento original de identificação com foto emitido por órgão oficial. Quem está amamentando (se o parto ocorreu há menos de 12 meses), fez tatuagem no último ano ou ingeriu bebida alcoólica nas últimas quatro horas não podem realizar a doação.

