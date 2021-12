Hemoba realiza coleta itinerante no Imbuí e no Cabula a partir desta terça

Os atendimentos unidades móveis da Hemoba acontecerão a partir desta terça-feira, 6, no Shopping Imbui Plaza, bairro do Imbuí, e no Hiper GBarbosa, do Cabula. O funcionamento segue até 9 de outubro.

No Imbuí o atendimento no hemóvel funcionará das 12h às 19h. Já no Cabula, o ônibus funcionará das 8h às 17h.

Em ambos os locais, as doações e cadastros de doadores de medula serão realizadas por ordem de chegada, respeitando o limite de dois doadores por ônibus, respeitando as medidas sanitárias de distanciamento social, uso de máscara e higienização das áreas comuns.

Mesmo com o roteiro do hemóvel retomado em setembro, devido a pandemia ainda se mantêm as restrições no número de pessoas por ônibus e a necessidade de sala anexa para realização da triagem.

Para doar sangue, o voluntário deve estar em boas condições de saúde, sem sintomas virais, pesar mais de 50 quilos, estar bem alimentado e ter entre 16 e 69 anos incompletos. Os menores de 18 anos precisam estar acompanhados de um responsável legal, e apresentar documento original com foto, emitido por órgão oficial e válido em todo o território nacional.

