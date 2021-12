Hemoba precisa de doadores de sangue do tipo O

A Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (Hemoba) convoca doadores voluntários que possuam tipo sanguíneo O, para comparecerem às suas unidades. Segundo comunicado da Hemoba, houve uma queda significativa nos estoques de bolsas de sangue.

Nesta terça (28) e na quarta-feira (29), o ônibus da fundação, conhecido como Hemóvel, realiza a coleta de sangue no estacionamento do Edifício Suarez Trade, localizado na avenida Tancredo Neves. Já na quinta-feira, 30, e sexta, 31, no final de linha do bairro da Boca do Rio, sempre das 8h até às 17h.

Para doar sangue é preciso ter entre 18 e 65 anos, pesar mais de 50 quilos, estar bem de saúde e trazer um documento oficial de identidade com foto.

