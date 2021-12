Hemoba leva unidade móvel para shopping de Salvador

A unidade móvel da Fundação Hemoba estaciona no shopping Bela Vista a partir desta quarta-feira, 3, para realizar coleta de sangue e o cadastro no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea. O atendimento gratuito segue até sexta, 5, das 8 às 17h, na entrada principal do centro comercial.

Quem deseja doar sangue deve apresentar documento original com foto, pesar acima de 50kg, estar descansado (ter dormido pelo menos seis horas) e alimentado (evitar comidas gordurosas nas quatro horas que antecedem a doação), ter entre 16 e 69 anos de idade, não fumar por pelo menos duas horas e não ingerir bebida alcoólica 12 horas antes. Menores de 18 anos devem estar acompanhados por um responsável legal.

Para fazer o cadastro de medula óssea é preciso ter entre 18 e 55 anos, gozar de boa saúde, preencher um formulário com dados pessoais e realizar a coleta de uma amostra de sangue com 5ml para testes de compatibilidade. Os dados pessoais e os resultados dos testes serão armazenados em um sistema informatizado que realiza o cruzamento com dados dos pacientes que estão necessitando de um transplante. Em caso de compatibilidade com um paciente, o doador é então chamado para exames complementares e para realizar a doação. A retirada da medula é feita por meio de punções no osso da bacia, sendo um procedimento indolor e se recompõe em apenas 15 dias.

