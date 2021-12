Hemoba leva unidade móvel para campus de universidade

O Dia Nacional do Doador de Medula Óssea, na próxima segunda-feira, 6, será marcado por uma série de atividades, incluindo palestras de orientação e cadastros, no campus da Universidade Salvador (Unifacs), na Avenida Paralela, promovidas pela Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (Hemoba).

O objetivo da mobilização é sensibilizar a comunidade acadêmica e soteropolitana na luta pela Campanha para Cadastro Voluntário de Medula Óssea, que acontecerá das 8h às 21h.

Para ser um doador, o voluntário precisa ter entre 18 e 55 anos incompletos e desfrutar de boa saúde. Será necessário preencher um formulário com dados pessoais e realizar a coleta de uma amostra de sangue com 5ml para testes de compatibilidade.

Os dados pessoais e os resultados dos testes serão armazenados em um sistema informatizado que realiza o cruzamento com dados dos pacientes que estão necessitando de um transplante. Em caso de compatibilidade com um paciente, o doador é então chamado para exames complementares e realizar a doação. A retirada da medula é feita por meio de punções no osso da bacia e se recompõe em 15 dias.

