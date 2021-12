Hemoba faz coleta de sangue no campus da Unime

Alunos do curso de Fisioterapia da Unime Salvador promovem, até quinta-feira, 13, a "Calourada Solidária", ação que leva ao local um posto móvel de coleta de sangue do Hemoba. Os interessados podem se dirigir ao posto instalado no auditório do quinto andar do Campus Paralela II, situado à Rua Jairo Simões, no Imbuí, das 8h às 18h.

De acordo com a instituição, a corrente solidária receberá doações de sangue e fará o cadastro de doadores de medula óssea.

