Hemoba faz campanha em parceria com a FIB

A campanha de doação de sangue da Faculdade Estácio de Sá (FIB), na Calçada, em parceria com a Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (Hemoba), será realizada até as 17h desta sexta-feira, 18. O trabalho com os estudantes e professores teve início na última terça-feira.

O processo para doar é simples: a pessoa faz um rápido cadastro e, se for aprovada, ela segue para a triagem, que consiste em uma entrevista com médico. A terceira etapa é um exame de sangue para descartar a possibilidade de o candidato a doador ter anemia.

"O exame é tranquilo, a pessoa não sente dor. É uma sensação prazerosa estar realizando essa ação", disse um professor de física que estava doando pela primeira vez, nesta quinta, 17, e pediu para não ser identificado.

Coordenador médico da coleta da Hemoba, Marcelo Matos fez questão de salientar a importância das unidades móveis. "Temos dois veículos equipados e eles são responsáveis por, aproximadamente, 25% das doações em Salvador", contou.

Por meio da assessoria de comunicação, a Fundação Hemoba alertou para o estado crítico em que se encontra o estoque. "Precisamos de todos os tipos de sangue", reafirmou o coordenador Marcelo.

Precaução

Os casos das doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti não passam despercebidos na hora da doação. "A pessoa que teve sintomas de zika, chikungunya ou dengue só poderá doar dentro de um período de 30 dias após não sentir qualquer sinal dessas doenças", explicou Marcelo.

Indivíduos que passarem por regiões como Feira de Santana, Ilhéus e Itabuna também precisam esperar 30 dias. "São áreas de alto índice da ação do mosquito", ressaltou.

Para ser um doador, é preciso apresentar documento com foto, ter mais de 50 kg e estar em bom estado de saúde. Se for menor de idade, a pessoa deve estar acompanhada de um responsável legal. As unidades funcionam das 8h às 17h.

