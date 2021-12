Hemoba convoca doadores para ampliar estoque

As geladeiras do estoque da Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (Hemoba) já estão esvaziando e, pensando nos pacientes que necessitam de transfusão, a fundação convoca a população para doar.

A diretora de Hemoterapia da Hemoba, Iraíldes Santana, explica que, para ser doador, o candidato precisa ter entre 16 e 69 anos (os menores de idade devem estar acompanhados do responsável legal), estar em boas condições de saúde, pesar mais de 60 quilos e não beber nas 12 horas que antecedem à doação. Não é necessário estar em jejum, mas ter dormido pelo menos seis horas antes de fazer a coleta do sangue. “Os homens podem doar a cada três meses e as mulheres a cada quatro meses”.

Eu tentei doar há três meses, para minha mãe, mas não estava apta porque estava fazendo um tratamento. Agora, eu vi no facebook a postagem de uma pessoa que está internada no Hospital da Mulher e que eu não conheço, mas precisa de sangue ‘O’ negativo, o meu tipo. Então, eu vim fazer a doação. Não doeu e é satisfatório, um gesto simples que pode salvar vidas Eu tentei doar há três meses, para minha mãe, mas não estava apta porque estava fazendo um tratamento. Agora, eu vi no facebook a postagem de uma pessoa que está internada no Hospital da Mulher e que eu não conheço, mas precisa de sangue ‘O’ negativo, o meu tipo. Então, eu vim fazer a doação. Não doeu e é satisfatório, um gesto simples que pode salvar vidas

Segundo Iraíldes, todos esses pré-requisitos são verificados antes da doação. Ela aponta, ainda, que o período do verão é um dos mais críticos para o Hemoba. “O procedimento é totalmente seguro. O candidato é avaliado previamente, em entrevista e com exame clínico. Além do fato de a cidade ficar cheia nesta época do ano, podendo fazer com que a demanda aumente, o maior problema é que, historicamente, o número de doações cai, porque as pessoas geralmente participam de festas, bebem, perdem noites e deixam de estar aptas para doar. Então, é necessário reforçar o estoque com antecedência, com doações regulares”.

Onde doar

Unidades onde os voluntários podem doar sangue, em Salvador

Hemocentro coordenador - Localizado na Ladeira do HGE, a Avenida Vasco da Gama – De segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18h30, e aos sábados, das 7h30 às 12h30

Hospital do Subúrbio – De segunda a sexta-feira, das 7h30 às 12h e das 13h às 16h30

Hospital Santo Antônio - Obras Sociais Irmã Dulce (Osid), no Largo de Roma, na Cidade Baixa – De segunda a sexta-feira, das 7h10 às 11h30 e das 13 às 16h

SAC Cajazeiras – De segunda a sexta-feira, das 7 às 15h

Hemóveis

Roteiros itinerantes, divulgados semanalmente nas páginas da Hemoba

No interior do estado, a Hemoba está presente nos municípios de Eunápolis, Alagoinhas, Hospital do Oeste - Barreiras, Brumado, Camaçari, Feira de Santana, Guanambi, Irecê, Itaberaba, Itapetinga, Jacobina, Jequié, Juazeiro, Paulo Afonso, Ribeira do Pombal, Santo Antonio de Jesus, Seabra, Senhor do Bonfim, Teixeira de Freitas, Vitória da Conquista e Valença.

adblock ativo