Hemoba convoca doadores de sangue para repor estoque

Devido a queda no estoque de bolsas de sangue, a Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (Hemoba) convoca doadores voluntários de todos os tipos sanguíneos a comparecerem a uma de suas unidades para realizar doação. Os interessados podem se dirigir às unidades disponíveis na capital baiana, verificando o horário de atendimento (quadro abaixo).

Para doar sangue, basta estar em boas condições de saúde, pesar acima de 50 kg e ter entre 16 e 67 anos (menores de idade só podem doar com autorização formal e presença do responsável). As recomendações médicas são ir bem alimentado, ter dormido o mínimo de 6 horas na noite anterior, não ter ingerido bebida alcoólica 12 horas antes da doação e não ter fumado nas últimas quatro horas, além de evitar alimentos gordurosos.

Não deve fazer a doação quem estiver gripado ou com febre, mulheres grávidas, em amamentação ou no período de três meses após o parto, aqueles que tiveram hepatite após os dez anos de idade ou, ainda, quem utiliza drogas injetáveis. No momento da doação, é obrigatório apresentar documento original com foto, emitido por órgão oficial e válido em todo o território nacional.

