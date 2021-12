Hemoba convoca doadores de sangue

Com a proximidade do feriado da Semana Santa, a Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (Hemoba) está convocando a população para doar sangue.

A ideia é abastecer o estoque, por conta do aumento do fluxo de veículos nas estradas, sempre acompanhado do risco da ocorrência de acidentes. Outro fator que vem preocupando a fundação é a impossibilidade de doar, por quatro semanas, de quem toma a vacina contra a febre amarela.

Conforme a diretora de hemoterapia da Fundação Hemoba, Iraildes Santana, no que diz respeito à febre amarela, o critério é que pessoas que tomaram a vacina devem ficar afastadas da doação por um período de quatro semanas, a contar do dia que tomou a vacina.

"Ficamos preocupados com a possibilidade de haver uma redução no número de doadores. Neste período, quando está acontecendo a campanha de vacinação intensa, solicitamos que as pessoas compareçam a uma unidade da Hemoba para realizar a doação antes de se vacinarem. Isso vai nos ajudar a manter os estoques regulares", pediu a médica.

Vacinados

Conforme informações da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab), até a última quarta-feira foram registradas 704.290 pessoas vacinadas, com exceção de Salvador.

Até ontem, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) não divulgou o número total de vacinados, mas o número de doses liberadas supera 100 mil unidades.

Subcoordenadora de imunização, Doiane Lemos explicou que a vacina contra a febre amarela é elaborada com o vírus vivo atenuado, ou seja, imita a infecção, e isso pode resultar na contaminação de quem receber esse sangue. "Durante 30 dias, o vírus fica no organismo de quem toma a vacina e são produzidos anticorpos. Nesse período, o paciente que recebe o sangue antes das quatro semanas tem uma chance hipotética de ser contaminado".

A Fundação Hemoba registrou queda de cerca de 19% de candidatos à doação no estado, comparando com fevereiro e março de 2016. A queda não pode ser só relacionada à vacinação, pois historicamente há redução sempre que acaba uma grande campanha, como a do Carnaval, por exemplo.

A doação de sangue ainda não faz parte da cultura da população, por isso, quando não existem apelos muito fortes para a doação, o número de candidatos costuma se reduzir.

