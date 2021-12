Hemoba coleta sangue no shopping de Salvador

A unidade móvel da Fundação Hemoba continua coletando sangue de doadores interessados no Salvador Shopping. O cadastro para coleta acontece até hoje, das 8h às 13h.

A ação está disponível na entrada da Praça de Serviços - piso G1 do Salvador Shopping. A expectativa é que haja um aumento do número de candidatos à doação, devido às constantes campanhas da fundação, em parceria com o shopping.

Para ser um doador, é necessário ficar atento aos pré-requisitos determinados pela Fundação Hemoba, além de o candidato passar por uma triagem antes de fazer a doação.

