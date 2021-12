Hemoba coleta sangue em universidade até esta quinta

A Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (Hemoba) realiza coleta de sangue no Campus I do Centro Universitário Unijorge, localizado na Avenida Luís Viana Filho, na Paralela. Os doadores podem comparecer ao ônibus móvel do órgão, conhecido como Hemóvel, até esta quinta-feira, 13, às 17h.



De acordo com a Hemoba, o material colhido será utilizado para abastecer os estoques de bolsas de sangue que atende toda a rede do Sistema Único de Saúde (SUS) do Estado.

Para doar sangue é preciso ter entre 18 e 65 anos, pesar mais de 50 quilos, estar bem de saúde e trazer um documento oficial de identidade com foto.

