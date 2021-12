Hemoba coleta 396 bolsas no período carnavalesco

A Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (Hemoba) coletou 396 bolsas de sangue na campanha de doações para o período do Carnaval, realizada no período de 22 a 28 de fevereiro, no Hemocentro Coordenador (Av. Vasco da Gama).

Diretora de hemoterapia da Fundação Hemoba, a médica Iranildes Santana, ouvida nesta quinta-feira, 2, por A TARDE, agradece à população por ter ajudado a manter a assistência hemoterápica no estado da Bahia nesse período.

“Durante a campanha de Carnaval deste ano, recebemos aqui no Hemocentro Coordenador um total de 510 candidatos a doadores de sangue”, contou a diretora ontem.

Segundo Iranildes Santana, “foi um período em que a população atendeu à nossa solicitação. Nós, da Fundação Hemoba, entendemos que é um momento em que as pessoas, realmente, estão afastadas, curtindo a festa, mas, mesmo assim, houve muitas dispostas a ser solidárias. E nós as recebemos e agradecemos por terem nos ajudado a manter a assistência”.

Mesmo tendo atingido a meta estabelecida para a coleta de sangue durante o período festivo, a Fundação Hemoba divulga que continua com a campanha de coleta externa na entrada principal do Salvador Shopping (Av. Tancredo Neves) e no Salvador Norte Shopping (São Cristóvão), até esta sexta, 3, das 8h às 17h.

O objetivo da ação com as unidades móveis da fundação é aproveitar o movimento dos centros comerciais, que segue intenso neste período pós-folia, para captar doadores.

E também procurar sensibilizar a população sobre a importância de realizar doações regulares e reforçar os estoques de sangue para salvar muitas vidas.

Medula

Interessados em se candidatar como doadores de medula óssea também podem aproveitar o Hemóvel para fazer o cadastro no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea (Redome).

Os candidatos devem levar documento original com foto, pesar acima de 50 kg e estar descansados e alimentados.

*Estagiária sob a supervisão do editor-coordenador Luiz Lasserre

adblock ativo