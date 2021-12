Hemoba atua com unidade em supermercado de Salvador durante São João

Com o aumento do número de casos de queimaduras e acidentes automabilisticos, por conta dos festejos de São João, a Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado da Bahia (Hemoba) estará com uma unidade loja do GBarbosa San Martin, do dia 25 a 28 de junho, das 8h às 17h, em Salvador.

Para doar, os voluntários devem ter entre 16 e 69 anos de idade (menores de 18 anos devem estar acompanhados por um responsável legal) e apresentar documento original com foto, emitido por órgão oficial e válido em todo o território nacional. Além disso, ele deve estar em boas condições de saúde, pesar acima de 50 quilos, sendo necessário estar bem alimentado, tendo, preferencialmente, ingerido alimentos sem gordura. Quem se vacinou contra a gripe só poderá doar 48 horas após a vacina.

Os doadores de sangue também podem aproveitar a presença do Hemóvel e se candidatar como doadores de medula óssea, realizando o cadastro no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea (Redome).

