Hemoba alerta para doação de sangue antes da vacina contra Febre Amarela

Quem é doador de sangue e pretende tomar a vacina contra a febre amarela deve realizar a doação primeiro. Esta é a orientação da Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (Hemoba), que iniciou uma campanha para conscientizar a população, uma vez que, ao ser imunizada contra a doença, a pessoa fica impossibilitada de doar sangue por 30 dias.

Segundo o Hemoba, o intervalo no ciclo de doação é uma medida de segurança, para evitar qualquer risco de transmissão da infecção. Na Bahia, o período de vacinação contra a febre amarela começa no dia 19 de fevereiro.

Além da restrição para quem irá tomar a vacina contra a febre amarela, a Hemoba costuma registrar uma baixa no estoque de bolsas de sangue neste período do ano, por conta da proximidade do Carnaval.

Somente o Hemocentro Central, em Salvador, tem a necessidade diária de captação de 250 bolsas de sangue para o estoque alcançar um número satisfatório de atendimento. Entretanto, a fundação está captando cerca de 150 bolsas diariamente.

Além de Salvador, mais 21 municípios da Bahia estão aptos a receber a doação de sangue. A lista completa com os pontos e horários de coleta pode ser consultada no site da Fundação Hemoba (www.hemoba.ba.gov.br).

